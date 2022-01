Aktiviteten omkring den danske stjernespiller i Chelsea, Andreas Christensen, er tilsyneladende stor.

Siden 1. januar har forsvarsspilleren kunnet tale frit med andre klubber grundet udløb af kontrakten i de næste seks måneder, og nu skriver det spanske medie Mundo Deportivo, at Barcelona rykker endnu mere på sig, end hvad vi har hørt i de seneste uger.

Ifølge mediet har Barcelona 'fremskyndet forhandlingerne' med den 25-åriges agenter for at lukke en aftale, der gør ham til Barcelona-spiller til sommer.

Mundo Deportivo skriver, at ledelsen i den spanske storklub har fremlagt en kontrakt på fire år for Andreas Christensen, og at der er en option på yderligere et år.

Andreas Christensen er for nylig blevet tilknyttet et nyt agentfirma, der trækker tråde til andre vigtige personer i Barcelona, eksempelvis Albert Capellas, der er tilbage i klubben, og som Mundo Deportivo kalder en 'sværvægter' på akademiet.

Endnu er intet skrevet under, og Chelsea kan derfor stadig nå at overbevise sin spiller om at forlænge aftalen.

Den engelske klub skulle også have tilbudt ham fire år i det nye kontraktforslag, lyder det i det spanske medie.

Samme sted forlyder det, at Barcelona ikke er kun er på rov efter Andreas Christensen i Chelsea, men også César Azpilicueta og Antonio Rüdiger, som også begge har kontraktudløb til sommer.