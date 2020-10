Barcelona risikerer at gå konkurs, hvis ikke storklubben i løbet af få dage får overbevist spillerne om, at de skal godtage en markant lønnedgang.

Helt konkret skal Barcelona have reduceret lønomkostningerne med 190 mio. euro – det er 1,4 mia. kr. – inden torsdag i næste uge.

Det mener mediet RAC1 i hvert fald at vide.

De første forhandlinger mellem klubledelsen og spillerne blev angiveligt afholdt fredag.

Ifølge RAC1 skal Barcelona senest på torsdag have godkendt budgettet for den kommende sæson, og her er det altafgørende, at spillerne accepterer en lønnedgang. Sker det ikke, risikerer klubben at blive erklæret konkurs i januar.

Ud over forhandlingerne om en generel lønnedgang så skulle Lionel Messis fremtid også være anledning til stor bekymring for den midlertidige ledelse i Barcelona, som har taget over, efter Josep Bartomeu trak sig som præsident tidligere i denne uge.

Bekymringen handler dog ikke så meget om det store sportslige tomrum, som Messi vil efterlade sig, hvis han ikke forlænger sin kontrakt, når den udløber til sommer.

I den argentinske superstjernes nuværende kontrakt skulle der nemlig være forhandlet en bonus på plads, som han skal have udbetalt, hvis han bliver indtil kontraktudløb.

Foto: ANDREU DALMAU Vis mere Foto: ANDREU DALMAU

Tidligere i denne uge lagde den konstituerede Barcelona-præsident, Carles Tusquets, da heller ikke skjul på, at klubben står med store økonomiske udfordringer.

»Vores største bekymring er klubbens økonomi. Pandemien har ramt Barcelona særligt hårdt. Klubben er afhængig af turisme, og nu er al den indtægt tabt.«

»Situationen er ikke særligt komfortabel. Vi må bruge idéerne fra den tidligere bestyrelse til at finde en måde at adressere de problemer, vi ser ind i,« sagde han ved den lejlighed.

Tidligere i oktober kom Barcelona med regnskab for sæsonen 2019/2020, og det lød på et underskud på hele 97 mio. euro – eller 721,7 mio. kr. Det skete endda, til trods for at spillerne allerede i foråret gik ned i løn på grund af coronakrisen.