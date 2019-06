Barcelona går angiveligt all in for at hente deres tidligere stjerneangriber hjem igen.

Der er tale om en slags bytte-bytte-købmand-spil, når Barcelona taler med PSG.

Begge klubber har nemlig spillere, som forventes at søge væk fra klubben til sommer.

Så nu lurer den spanske klub på en vild byttehandel, skriver spanske Mundo Deportivo.

Neymar Jr. og Coutinho kan bytte klub. Foto: Luis Acosta

FC Barcelona gør angiveligt alt, hvad de kan, for at overbevise franske Paris Saint-Germain om at lave en byttehandel.

Barcelona er nemlig ivrige efter at få deres tidligere stjerneangriber Neymar retur til Camp Nou.

Der har længe været spekuleret i brasilianerens fremtid i Pariser-klubben, da det rygtes, at han skulle være kommet i karambolage med holdkammeraten Kylian Mbappe.

Og når Barcelona planlægger deres sommer-indkøb, efter at de missede at bringe Champions League pokalen til klubben, så kan de måske friste PSG ved at tilbyde dem tre af deres profiler.

Forsiden af den spanske avis Mundo Deportivo. Foto: Mundo Deportivo

Det drejer sig om trioen Philippe Coutinho, Ivan Rakitic og Ousmane Dembele, som kan være på vej til PSG. De har alle tidligere arbejdet sammen med nuværende PSG-manager Thomas Tuchel, da de spillede i tyske Dortmund.

Ousmane Dembele bliver betragtet som en stjernespilller i hjemlandet, og derfor vil en underskrift med PSG blive betragtet som lidt af et scoop for klubben.

Coutinho vil angiveligt foretrække at forlade Barcelona efter en svær sæson i klubben, hvor han har set mere til bænken end til banen. Den tidligere Liverpool-angriber har faktisk flere gange oplevet, at klubbens fans buher ad ham, når han løber ind på banen.

Og til sidst forventes den kroatiske midtbanespiller Ivan Raktic at forlade Barcelona til sommer efter ankomsten af den nye stjerne og rival Frenkie de Jong, som skifter fra Ajax. PSG var allerede interesseret i kroaten sidste sommer, og nu ser det ud til, at et skifte er meget sandsynligt.