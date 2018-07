FC Barcelona og deres tidligere fodboldspiller - nu fodbolddirektør - Eric Abidal, er kommet i strid modvind.

Det sker, efter mediet El Confidencial har udgivet en historie, der påviser, at klubben på ulovlig vis skulle have købt en lever på det sorte marked til franske Abidal i 2012.

På daværende tidspunkt led Eric Abidal af kræft og behøvede en transplantation med en rask lever. Det kom efterfølgende frem, at Abidal fik en rask lever af sin fætter.

Ifølge El Confidencial har Guardia Civil og Policía Nacional, der er militær- og politiinstanser i Spanien, gjort opdagelsen af det ulovlige køb af en lever, mens de har været i gang med at efterforske den daværende præsident i FC Barcelona, Sandro Rosell, for hvidvaskning.

Her er man faldet over et minimum af fire telefonopkald med Sandro Rosell som den ene deltager, der skulle inkludere samtaler omkring den ulovligt købte lever. Tre af de opkald stammer fra april 2017.

Retten i Barcelona, der netop nu er i gang med at behandle sagen med Sandro Rosell og hvidvaskning, har nu åbnet en separat sag angående ulovlig organ-trafficking.

FC Barcelona har på sin hjemmeside udsendt en pressemeddelelse, hvor de tager afstand fra påstandene i La Confidencial, mens de yderligere involverede ligeledes tager afstand fra det. Det drejer sig om Eric Abidal selv samt Hospital Clínic de Barcelona, der foretog transplantationen.

Klubben skriver yderligere, at sagen faktisk skulle være behandlet og lukket i retten, hvilket El Confidencial ikke melder noget om.

Eric Abidal er i dag 38 år gammel. Han spillede i Barcelona fra 2007-2013 og har derudover spillet i klubber som Monaco, Lyon, Lille og græske Olympiakos. Han spillede 67 landskampe for det franske landshold.