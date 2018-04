Barcelonas anfører og midtbanegeneral, Andres Iniesta, skifter til Kina efter denne sæson.

Det skriver det spanske medie AS.

Den 33-årige spanske stjerne vil ifølge mediet meddele sin afgang efter weekendens Copa del Rey-finale, hvor FC Barcelona møder Sevilla.

Rygterne om Iniestas afgang tog til i styrke, efter Barcelona noget overraskende røg ud i kvartfinalen af Champions League mod AS Roma. Her spillede midtbanespilleren ikke nogen stor kamp og fortalte umiddelbart efter skuffelsen, at tiden i Barcelona måske er forbi.

»Det er muligt, at det her var min sidste kamp i Champions League. Men lige nu er det her hårdt for hele holdet og os alle sammen. Vi ønskede så højt at vinde turneringen, men vi fejlede i forsøget,« siger Andrés Iniesta ifølge uefa.com.

Midtbanekreatøren, der har et produkt af Barcelonas ungdomsakademi, ser dermed ud til at gennemføre et skifte til Kina efter sæsonen. Angiveligt har hans folk i øjeblikket travlt med at lukke handlen, mens det stadig er uvist, hvilken kinesisk klub han skifter til.

Der skulle dog være tale om fire klubber, der har smidt et tilbud på bordet, og det spanske medie skriver, at han forventes at underskrive en kontrakt, der binder ham de kommende tre år. Det kommer samtidig ikke som det store overraskelse, at den næste destination netop er Kina. I sidste måned udtalte anføreren nemlig:

»Før den 30. april skal jeg træffe beslutningen, om jeg skal blive i Barcelona, eller om jeg tager til Kina. Jeg er nødt til at vurdere, hvad der er bedst for mig selv og klubben,« sagde Iniesta ifølge Sky Sports.

Både ledelsen og holdkammeraterne i den spanske storklub er blevet informeret om spillerens afgang, og det forventes altså, at stjernen efter lørdagens finale i Copa del Rey vil meddele sit endegyldige farvel til barndomsklubben.

Anføreren har haft sine problemer i denne sæson, og det er tydeligt, at alderen presser sig på for den spanske stjerne, der ud over at have vundet et hav af titler for både klub- og landshold var manden, der scorede sejrsmålet mod Holland i VM-finalen i 2010 efter forlænget spilletid.

Andrés Iniesta har spillet 435 kampe for FC Barcelona og scoret 35 mål.