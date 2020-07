Et kort ophold i Barcelona kunne det godt se ud til at blive for Martin Braithwaite.

Den danske landsholdsspiller formåede ikke for alvor at slå igennem i de få måneder, han har været i klubben indtil videre - og snart er han fortid.

Sådan lyder meldingen fra den spanske avis Mundo Deportivo, der har base i Barcelona.

Avisen skriver torsdag, at Barcelona allerede nu forhandler med flere klubber i den engelske Premier League om en transfer af Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite har spillet 11 kampe og scoret et mål for Barcelona. Foto: JAIME REINA Vis mere Martin Braithwaite har spillet 11 kampe og scoret et mål for Barcelona. Foto: JAIME REINA

Her skulle være tale om blandt andre Everton og West Ham, som Barcelona skulle være i forhandlinger med, og især førstnævnte klub skulle er interessant.

Barcelona har i de sidste par sæsoner sendt Lucas Digne og Andre Gomes til Everton, og Mundo Deportivo beskriver forholdet mellem de to klubber som værende godt.

Mediet melder desuden, at andre klubber i Spanien også er opmærksomme på Braithwaites situation som formodet bænkevarmet i Barcelona. Det tæller angiveligt Sevilla, Real Sociedad og Valladolid, men her nævnes den økonomiske usikkerhed i Spanien som følge af coronakrisen som en mulig bremse i eventuelle forhandlinger.

Martin Braithwaite blev ekstraordinært købt af FC Barcelona uden for transfervinduet i marts for cirka 18 millioner euro, og det forlyder, at Barcelona vil førsøge at få noget nær samme pris for danskeren.

England er dog ikke fremmed for Martin Braithwaite, der var ejet af Middlesbrough fra 2017 til 2019.

Martin Braithwaite har fire år tilbage af sin kontrakt med FC Barcelona, så han har ikke nødvendigvis travlt med at forlade den spanske topklub lige nu.

Den danske angriber har startede sin professionelle karriere i Esbjerg, hvorefter han har spillet for Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux, Leganés og Barcelona.