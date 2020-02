Der kan være en større dansk bombe på vej på transfermarkedet.

Bomben hedder Martin Braithwaite, og han kan potentielt iføre sig en af verdens mest ikoniske klubtrøjer.

Ifølge det spanske medie Mundo Deportivo er Barcelona nemlig interesseret i Leganés-angriberen.

Mastodontklubben er hårdt ramt i angrebet, hvor både Luis Suarez og Ousmane Dembélé er blevet langtidsskadet, og derfor har klubben søgt om kompensation til at hente en erstatning. Den kompensation godkendte det spanske ligaforbund mandag formiddag, og det betyder, at klubben har fået grønt lys til at hente en ekstra spiller, selvom transfervinduet ikke er åbent.

Der er en chance for, at Martin Braithwaite bliver holdkammerat med Gerard Piqué meget snart. Foto: Alejandro Garcia Vis mere Der er en chance for, at Martin Braithwaite bliver holdkammerat med Gerard Piqué meget snart. Foto: Alejandro Garcia

Spilleren skal dog spille i Spanien, og nu ser det ud til, at Martin Braithwaite kan være på vej til klubben.

»I de seneste timer er Braithwaite den bedst stillede i forhold til at komme til klubben på en lejeaftale eller som køb,« skriver Mundo Deportivo.

»Braithwaite er en angriber, som kæmper meget og her stærk, som er vant til at spille 'nier', men som også kan vænne sig til at spille venstre kant. På den måde passer han på den alsidige type, som Quique Setién (Barcelonas træner, red.) kræver af en forstærkning, der skal supplere Dembélé.

Siden ankomsten til Spanien har den 28-årige dansker gjort god reklame for sig selv, hvor det er blevet til i alt 13 mål og otte målgivende afleveringer i 48 kampe.

Seks af målene er faldet i indeværende La Liga-sæson, og det har været mod flere prominente modstandere som Real Madrid, Sevilla, Valencia og... Barcelona.

Selvom skiftet kan virke som om, at det kommer ud af det blå, er en lille detalje værd at bide mærke i.

Braithwaites agent, Hasan Cetinkaya, er også agent for Barcelona-stjernen Frenkie de Jong.

Angriberen har spillet 39 kampe på det danske landsdhold og scoret syv mål.