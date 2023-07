Mikkel Desler har været én stor succeshistorie siden sit skifte til Toulouse i Frankrig.

I løbet af de to første år har han først prøvet at rykke op i Ligue 1 med klubben, og i sidste sæson lykkedes det at vinde et stort trofæ som pokalvinder. Som fast spiller på holdet.

Men måske skal han videre.

Danskeren bliver i disse dage sat i heftig forbindelse med større klubber.

Nu skulle Bundesliga-klubben Augsburg ifølge det tyske medie Fussballtransfers have rettet henvendelse til Toulouse for at købe den danske højreback.

Mediet skriver også, at han koster omkring 2,5 millioner euro, godt 18 millioner kroner.

Interessen kommer få dage efter, at Frankrigs største medie L'Equipe skriver, at storklubben Rennes vil have den 28-årige dansker.

Mikkel Desler har et år tilbage af sin kontrakt med Toulouse.