FC København har så stort et talent rendende på U17-holdet, at to af Englands største klubber har fået øjnene op for ham.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge det store engelske medie er det selveste Manchester City og Arsenal, som både i sidste sæson og igen i år kæmper om det engelske mesterskab, der lurer på den danske midtbanespiller.

Tristan Panduro på blot 15 år kom til FC København fra OB for lidt over et år siden og har kontrakt med den danske mesterklub frem til udgangen af 2025, men spørgsmålet er, hvor længe opholdet i den danske hovedstad bliver.

Især når de engelske klubber af den størrelse lokker.

Samtidig oplyser Daily Mail også, at Tristan Panduro har en engelsk mor, og det kan også få betydning for, hvilket land han vil repræsentere, hvis han skulle fortsætte udviklingen og fortsat være i spil til landsholdsfodbold.

I øjeblikket er Tristan Panduro U16-landsholdet anfører, og han gjorde sig ifølge Daily Mail senest bemærket - foran scouts fra Manchester City og Arsenal - i en international venskabsturnering i Spanien i sidste uge.

Her scorede Tristan Panduro i turneringen, som Danmark vandt.