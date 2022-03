Det kommer tilsyneladende tættere og tættere på.

Ifølge den spanske lokalavis Sport er det blot et spørgsmål om få timer, før Andreas Christensen kan kalde sig FC Barcelona-spiller.

Mediet skriver, at danskerens repræsentanter, der har været i Barcelona siden tirsdag aften, onsdag skal mødes med den spanske storklub. Her skal de blive enige om de sidste småting, og så er planen angiveligt, at aftalen bliver lukket.

Ifølge Sport får danskeren, der lige nu spiller i Chelsea, en kontrakt på fem år, der gælder fra 1. juli.

Rygterne om 'AC' og Barcelona har efterhånden floreret længe. I weekenden kunne den italienske transferguru Fabrizio Romano fortælle, at danskeren havde besluttet sig for at sige farvel til Chelsea.

På det tidspunkt havde han ifølge italieneren allerede bestået første del af lægetjekket, mens del to fandt sted mandag.

Der har været stor interesse for danskeren, hvis kontrakt udløber til sommer. Chelsea forsøgte længe at forlænge forsvarsstjernens kontrakt – men parterne kunne ikke finde en løsning, og siden har AC været ude i kulden i London-klubben.

Det scenarie fik blandt andet tyske Bayern München på banen, men Barcelona har længe ligget lunt i svinget til underskriften. Den får de tilsyneladende inden længe, og så skulle det være et spørgsmål om kort tid, før den danske landsholdsstjerne bliver præsenteret.

B.T. Sport har været i kontakt med Andreas Christensens far, Sten Christensen, der ikke har nogle kommentarer men dog siger, der ikke sker noget i dag.