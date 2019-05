Mange ting taler imod.

Men alligevel er der noget, der peger på, at det hollandske stortalent Matthijs De Ligt kunne være åben for et skifte til storklubben Manchester United.

Det er normalt pålidelige The Telegraph, der fredag bragte historien om, at den blot 19-årige Ajax-anfører er varm på tanken om at spiller i Manchester Uniteds røde dragter.

Avisen beretter således om kilder tæt på Matthijs De Ligt, der siger, at Champions League-semifinalisten overraskende nok kunne være interesseret i at komme til Manchester United.

Beautiful words from @AFCAjax captain Matthijs de Ligt! #CruyffLegacy pic.twitter.com/yIR28lAKcT — Johan Cruyff (@JohanCruyff) 16. maj 2019

Til trods for, at Manchester United ikke kommer til at spille i Champions League i næste sæson, så er det idéen om at være en central figur i genopbygningen af Manchester United, der tænder Matthijs De Ligt.

Det må først og fremmest være en selvfølgelighed, at Manchester United er blandt klubberne, der er brændt varm på den 19-årige Ajax-stopper.

Han er fast mand og givetvis det sikreste navn på Ajax' holdkort og er som blot 19-årig anfører for holdet, der blev slået ud i Champions League-semifinale i sidste sekund af Tottenham.

Det er også sikkert, at De Ligt besidder alle de kvaliteter, der skal til for at begå sig internationalt - størrelse, styrke, hurtighed, teknik.

Derudover er De Ligt lederskab noget helt særligt for en fodboldspiller i den alder. Det så man eksempelvis til Ajax' The Double-fejring forleden, hvor han holdt en passioneret tale foran de cirka 100.000 fremmødte fans - det kan du ser herover.

Rygtet om De Ligt om Manchester United er betyder dog langt fra, at hollænderen med sikkerhed spiller i Premier League i næste sæson.

Barcelona har været rygtet tæt på De Ligt med håbet om at lave en aftale a la Frenkie De Jong, der i januar blev solgt til Barcelona, men fortsatte sæsonen ud i den hollandske hovedstad.

Og så er der det, der taler imod Manchester United. Klubben er i dårlig forfatning i øjeblikket, og der er stor spillerudskiftning på vej i truppen. Ole Gunnar Solskjær er allerede presset i rollen som permanent manager, og har han vist en klar vision, der kan lokke spillere til klubben?

Til gengæld har Manchester United penge, og meget tyder på, at Ole Gunnar Solskjær får lov til at handle stort ind - muligvis også med nogle salg undervejs, hvor en spiller som Paul Pogba er rygtet til Real Madrid for et enormt millionbeløb.

Barcelona, der umiddelbart ligner den største bejler til Matthijs De Ligt, har dog ifølge The Telegraph ikke nødvendigvis de mange millioner, der skal til, hvis man også ønsker at hente Antoine Griezmann, der siger farvel til Atletico Madrid efter denne sæson.

Det engelsk medie melder i den forbindelse, at Barcelona ventes at ramme Amsterdam med et bud på 75 millioner euro (560 millioner kroner) for De Ligt, men at han kan øjne bedre aftaler for sig selv i andre klubber.

Matthijs De Ligt skal i juni spille det afsluttende finalespil i Nations League med Holland og ventes at tage en beslutning om fremtiden derefter.