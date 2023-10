Advarsel – det er lidt af en 'mund-bæ'.

Efter længere tids uvished fik Jonas Vingegaards hollandske hold – Jumbo-Visma – søndag omsider styr på økonomien og fremtiden.

Det blev ikke til nogen fusion med andre hold, da det lykkedes at få nye sponsorer til. Men der kommer alligevel ændringer til. Blandt andet en knapt så mundret ændring.

Holdet skal nemlig – ifølge det anerkendte cykelmedie Wielerflits.nl – fremover ikke hedde Jumbo-Visma.

Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard, Sepp Kuss og alle de andre ryttere skal i den kommende sæson køre for 'Team Visma-Lease a Bike.'

'Lease a Bike' hører under det hollandske firma Pon, der står for produktionen af de mest kendte cykelmærker – blandt andet Cervelo, som Jonas Vingegaard og co. kører på.

Søndag annoncerede holdets sportsdirektør, Merijn Zeeman, at fremtiden var sikret, og at det hollandske hold fortsat vil have kæmpe ambitioner.

»Vi vil gerne fortsætte med at skrive historie i de næste ti år, og jeg kan sige, at vi efter en dejlig tid med Jumbo nu går i gang med et nyt kapitel,« sagde han ifølge Het Nieuwsblad.