Hvad bringer fremtiden for Cristiano Ronaldo?

Det spekulerer hele fodboldverdenen på, efter Juventus blev slået ud af Champions League af Porto tirsdag aften.

Og ifølge AS har angriberens agent, Jorge Mendes, kontaktet Real Madrid om en mulig retur for Ronaldo.

Det er den kendte journalist Josep Pederol, der har fortalt om Ronaldo-lejrens interesse for at vende tilbage til den spanske hovedstad.

36-årige Cristiano Ronaldo. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere 36-årige Cristiano Ronaldo. Foto: MASSIMO PINCA

»Jorge Mendes har talt med Real Madrid. Agenten og Ronaldos folk har talt om muligheden for at vende tilbage,« lød det helt præcist.

Journalisten tilføjede dog, at det er uklart, om Cristiano Ronaldo kender til kontakten med Real Madrid eller ej.

Juventus planlægger at sælge den 36-årige portugiser til sommer, og nogle i klubben mener, det var en fejl overhovedet at købe ham i første omgang.

Den tidligere Manchester United-stjerne skiftede fra Real Madrid til Juventus i 2018, men han har endnu ikke lykkes med at vinde Champions League med sin nye klub.

EM-vinderen har fået en masse kritik efter tirsdagens exit. Kritikken går blandt andet på, at han ikke fik scoret i nogle af de to kampe mod Porto.

Derudover lignede det, at Ronaldo var bange for at blive ramt af bolden ved et frispark, som Porto endte med at score på. Det blev en meget afgørende scoring for det samlede resultat.