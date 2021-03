En sensationelt comeback er undervejs i fodboldens forunderlige verden.

Zlatan Ibrahimovic vender tilbage til det svenske landshold efter fem år uden landskampe i den gule og blå trøje.

Det afslører FotbollDirekt, som skriver, at AC Milan-superstjernen ventes at blive udtaget til Sveriges kommende landskampe af landstræner Janne Andersson. Det har fodboldmediet fra flere kilder.

Sidst den svenske bomber stillede op for Sverige i en landskamp var ved EM i 2016, men i en alder af 39 år er Ibrahimovic still going strong.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han har således gang i en særdeles glimrende sæson i AC Milan, som er med helt i toppen af Serie A, blandt andet takket være 14 scoringer fra Zlatan Ibrahimovic, som er Sveriges mest scorende spiller gennem tiden med 62 landskampsmål i 116 kampe.

Rygterne, om at det svenske fodboldfænomen pønsede på et comeback for Sveriges landshold, har kørt i nogle måneder. Men nu mener FotbollDirekt at vide, at super-comebacket kommer til at ske, når Janne Andersson udtager sin landsholdstrup den 18. marts.

Landstræneren har selv fortalt, at han har besøgt Ibrahimovic i Milano tilbage i november sidste år uden at afsløre, hvad der kom ud af deres samtaler.

Sverige skal møde Georgien i VM-kvalifikationen den 25. marts, derudover skal vores naboland møde Kosovo og Estland i samme landsholdssamling.