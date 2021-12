Rygterne om Andreas Christensen og Barcelona er taget til i styrke i løbet af de seneste uger, og nu skulle det angiveligt være tæt på, at parterne kan blive enige om et skifte.

Det skriver spanske Sport, der dækker Barcelona intensivt.

Torsdag meddeler Sport, at storklubben er ‘i pole position’ til at skrive kontrakt med Andreas Christensen.

Barcelona skulle være ‘tæt på at lukke’ en aftale efter at have været i dialog med danskerens lejr i flere uger.

25-årige Andreas Christensen har kontraktudløb med Chesa til sommer, hvor han altså kan skifte kvit og frit.

Og ifølge Sport anser Barcelona det som en unik mulighed at kunne få en spiller af danskerens kaliber uden at skulle have pungen op ad lommen. Det vil samtidig også være positivt for klubbens skrantende økonomi.

Transfer-reglerne betyder, at Andreas Christensen officielt må forhandle med andre klubber fra 1. januar, og ifølge Sport vil Barcelona udnytte det til hurtigst muligt at få danskerens underskrift på en kontrakt.

Andreas Christensen har spillet i Chelsea siden 2012 – dog med et par sæsoners lejeophold i tyske Borussia Mönchengladbach undervejs.