Den danske træner Henrik Pedersen befinder sig i øjeblikket i et stormvejr i sin norske klub Strømsgodset.

Her er han blevet anklaget for racisme af en anonym anmelder, der arbejder i klubben.

I første omgang oplyste klubben, at man undersøgte anklagerne, og her kom man frem til en række 'uheldige episoder', som man ville håndtere internt. Men Henrik Pedersen var fortsat træner og blev ikke fyret.

Nu er der så flere nye udviklinger i sagen.

Henrik Pedersen fra tiden i den tyske klub Eintracht Braunschweig, hvor han blev fyret efter blot fire måneder. Foto: Eintracht Braunschweig Vis mere Henrik Pedersen fra tiden i den tyske klub Eintracht Braunschweig, hvor han blev fyret efter blot fire måneder. Foto: Eintracht Braunschweig

Først meldte TV 2 Norge, at syv anonyme spillere har kontaktet NISO - den norske spillerforening - omkring Henrik Pedersen. Og nu kan Discovery så fortælle, hvad anmelderen konkret anklager Henrik Pedersen for at have sagt.

Ifølge mediets oplysninger hævder whistlebloweren, at Henrik Pedersen har kaldt ham for 'nigger' og 'idiot monkey'. En oplysning, mediet har fra flere uafhængige kilder.

B.T. har forgæves gentagne gange forsøgt at komme i kontakt med Pedersen selv samt klubbens leder Ivar Strømsjordet, som udtaler sig i sagen. Men overfor Discovery bekræfter Strømsjordet, at det er ordene, som whistlebloweren anklager Pedersen for at have sagt.

»Det er rigtigt, at anmelderen mener, at udtrykkene er blevet brugt mod ham. Henrik Pedersen tager stærk afstand fra, at han har kaldt anmelderen noget i den retning. Ud fra vores undersøgelser har vi ikke kunnet bekræfte, at udtrykkene er blevet brugt,« siger han.

Strømsjordet fortæller, at de ikke har kunnet finde frem til nogen, der har hørt udtrykkene. Og at de har hørt begge parters version. Dog siger han, at klubben er blevet opmærksom på andre 'uheldige udtryk'.

»Der kan have været brugt udtryk på træningsbanen som 'african boy' og 'african time' om afrikanske spillere. Det er først og fremmest udtrykkene, som anmelderen har meldt, som er alvorlige,« mener Strømsjordet.

Klubben afviser fortsat at fyre Henrik Pedersen, da man ikke finder grundlag for det. Ifølge anmelderens advokat, Erik Monsen, har Henrik Pedersen fået en påtale af klubben, men det er ikke noget, der er blevet bekræftet officielt.

Monsen ryster på hovedet over klubbens udmelding om, at Henrik Pedersen ikke har udvist racistiske holdninger i klubben.

»Hvis det er holdningen, så er jeg bange for, at man ikke har taget ved lære efter endnu en racismesag i norsk fodbold,« siger han til Discovery.

Pedersen selv fortalte mandag til norske VG, at han ikke frygtede anklagerne.

»Jeg har personligt ikke været i tvivl om, at anklagerne var grundløse, og jeg ville få renset mit navn,« lyder det.

Danskeren har været ansat i klubben siden sommeren 2019.