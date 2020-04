Ifølge tysk medie er over en tredjedel af landets bedste klubber presset til det yderste af coronakrisen.

Ifølge det tyske fodboldmedie Kicker er 13 af 36 klubber i Tysklands bedste og næstbedste række truet af konkurs.

Det er coronakrisen og det medfølgende spilstop, der presser de tyske klubber til kanten økonomisk.

Fodboldmagasinets informationer kommer angiveligt fra en videokonference afholdt af Deutsche Fussball Liga (DFL), hvor klubbernes repræsentanter blev meddelt de voldsomme tal. Tallene er ikke bekræftede.

DFL har ansvaret for afviklingen af Bundesligaen og 2. Bundesliga.

Af de 13 konkurstruede klubber skulle fire af dem spille i den bedste række, og dermed ser situationen altså mest dramatisk ud i 2. Bundesliga.

Her skal syv klubber allerede i slutningen af maj nå en situation, hvor en konkursbegæring kan blive nødvendig.

Under normale omstændigheder ville de tyske tv-penge falde i begyndelsen af maj.

To yderligere klubber i den næstbedste række ventes at nå smertegrænsen i juni.

I Bundesligaen er én klub akut truet økonomisk og kan kun leve op til sine økonomiske forpligtelser indtil maj.

Tre yderligere klubber får store problemer i juni, lyder det.

Det uddybes ikke, hvilke klubber der er tale om.

Både i Danmark og internationalt er spillere og ansatte i flere klubber gået med til en lønnedgang for at få den økonomiske kabale til at gå op.

/ritzau/dpa