»Mens alle spiser, slår de på glasset og råber: 'Du er bøsse! Voldtægtsmand!«

Sådan lyder det fra medfangerne til fodboldstjernen Dani Alves' behandling i fængslet. Det fortæller nemlig en af medfangerne, som befinder sig i Brians 2-fængslet i Barcelona sammen med Alves, der er anklaget for voldtægt.

Det spanske tv-program Fiesta har nemlig formået at tale med medfangen til 40-årige Dani Alves, som beskriver, hvordan den brasilianske stjerne har det i spanske fængsel. Medfangen fortæller til Fiesta, at Dani Alves ikke kommer meget ud fra cellen, og når han så endelig gør det, er det for at træne i styrkerummet eller for at se tv.

»Han er tyndere og mere udmagret,« forklarer medfangen, som også fortæller, at Dani Alves ser trist ud til tider.

Dani Alves befinder sig i Brians 2 fængslet i Barcelona, hvor han er anklaget for voldtægt.

Medfangen forklarer også, at den tidligere Barcelona-spiller lige fra begyndelsen har nægtet sig skyldig inde i fængslet. Dani Alves har ellers tidligere skiftet lidt mellem forklaringerne i sagen.

I første omgang nægtede han voldtægten på en natklub i Barcelona, og han nægtede også al kendskab til kvinden bag anmeldelsen.

Ifølge det store spanske medie El Pais indrømmede han senere, at han dyrkede sex med kvinden i en toiletbås. Han ville ikke fortælle det i første omgang, fordi han ville beskytte sin kone, lød det hos El Pais.

Dani Alves nægter dog fortsat at have gjort noget mod den 23-årige kvinde fra natklubben, som hun ikke ville have.

Overvågningsbillederne fra stedet viser dog en grædende kvinde, der forlader natklubben bagefter. Desuden har hun dokumenteret, hvilke skader hun fik på toilettet.

Ifølge Mundo Deportivo er Dani Alves blevet nægtet kaution og skal derfor fortsat være fængslet.