Brian Hamalainen er efter ni år i udlandet tilbage som spiller i Lyngby Boldklub, som han er medejer af.

Superligaklubben Lyngby har fået forstærkning til bagkæden forud for den kommende sæson.

Fredag har klubben præsenteret venstrebacken Brian Hamalainen på en toårig kontrakt.

Han forlod Lyngby for ni år siden og har siden spillet i belgisk og tysk fodbold, men er nu tilbage i Superligaen.

Kuriøst nok er der tale om en medejer af superligaklubben. Han er en del af "Friends of Lyngby", der i 2018 gik ind i klubben og reddede den fra konkurs.

Den 31-årige forsvarsspiller tager ikke en startplads for givet, bare fordi han også ejer en del af klubben.

- Da jeg fik muligheden for at være med i den bevægelse og det projekt, som Friends of Lyngby havde gang i, var jeg ikke i tvivl. At jeg så nu er spiller i klubben, kommer ikke til at ændre noget, for det er selvfølgelig klart, at jeg ikke får nogen særbehandling, siger Brian Hamalainen.

Han skal konkurrere med Patrick da Silva om pladsen på venstre back. Cheftræner Christian Nielsen byder den øgede konkurrence velkommen.

- Brian er en fantastisk fyr, en dygtig fodboldspiller og har Lyngby i hjertet - det er tre ting, vi altid kan bruge. Det er fantastisk at se Brian tilbage hos os, jeg har tidligere trænet ham på akademiet og har et særdeles godt kendskab til ham, siger cheftræneren.

I udlandet har han repræsenteret Zulte Waregem og Genk i Belgien samt tyske Dynamo Dresden. Han har også tidligere spillet på de danske ungdomslandshold.

