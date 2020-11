En medarbejder i den bedemandsforretning, der sørgede for Diego Maradonas kiste, er blevet fyret, efter det er kommet frem, at han har taget billeder sammen med Maradonas lig.

Diego Molina arbejder til daglig som sikkerhedschef i bedemandsvirksomheden Pinier, og da firmaet skulle stå for at klargøre Maradona til begravelsen, blev fristelsen åbenbart for stor. Molina fik taget et billede foran Maradonas åbne kiste.

Det skriver flere medier heriblandt Marca.

Hændelsen har selvsagt skabt oprør, og Maradonas ven og advokat, Matias Morla, har taget stærkt afstand på Twitter.

»Jeg vil personligt finde slynglen, der tog billedet. Alle ansvarlige for sådan en kujunagtig handling vil komme til at betale,« lyder det fra Morla.

Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

Diego Molina er siden blevet fyret fra sit job, og han er blevet tvunget til personligt at sige undskyld til Maradonas efterladte. Ifølge flere medier undersøger man nu sagen, da der også florerer billeder af to andre personer, der poserer sammen med liget.

Det er ikke første gang, at en afdød fodboldspiller bliver fotograferet. Da argentinske Emiliano Sala i 2019 døde i et flystyrt, florerede der også billeder på sociale medier, som var taget af en medarbejder i lighuset, hvor Sala lå.

Maradona blev torsdag begravet under stor bevågenhed. Kun lidt over 20 mennesker fra den nærmeste familie var til stede, mens mange tusinder fulgte hans rejse til kirkegården. Maradona blev 60 år gammel og døde onsdag.