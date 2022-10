Lyt til artiklen

Kylian Mbappé var hovedpersonen i foråret, da en saga uden sidestykke udspillede sig omkring den unge komets fremtid.

Ville den franske angriber forlænge med Paris Saint-Germain eller skifte til Real Madrid, der gjorde alt for at tiltrække den unge superstjerne?

Eposset fik sin epilog i maj, da den franske storklub med pomp og pragt offentliggjorde, at franskmanden havde forlænget sin kontrakt med tre år.

Her lignede det, at alt var fryd og gammen, og at spændingerne var lagt på hylden. Men nu er den allerede gal igen omkring Kylian Mbappé på trods af, at PSG har gjort ham til verdens bedst lønnede fodboldspiller.

Kylian Mbappé og PSG-præsident Nasser Al-Khelaïfi offentliggør superstjernens forlængelse inden PSGs kamp mod Metz. Men smilene er for længst forsvundet fra ansigterne. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Kylian Mbappé og PSG-præsident Nasser Al-Khelaïfi offentliggør superstjernens forlængelse inden PSGs kamp mod Metz. Men smilene er for længst forsvundet fra ansigterne. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg synes, at Mbappé er en fantastisk fodboldspiller – men måden, han forvalter sin karriere på, er klam og utiltalende. Og det taler direkte ind i snakken om fodboldspillere som snotforkælede og virkelighedsfjerne,« siger B.T.s fodboldkommentator Lasse Vøge.

Postyret omkring den blot 23-årige målscorer er blusset op igen efter måneder, hvor han åbenlyst har vist tegn på utilfredshed – og nu eksploderer i historien om, at han allerede ønsker at forlade PSG ved det førstkommende transfervindue, til januar.

Først udtalte han ved en landsholdssamling, at han foretrak sin rolle på landsholdet, inden han senere selv pustede til ilden ved at hentyde til det betændte emne på Instagram.

Medier verden over kastede sig frådende over den voksende grøft og offentlige batalje mellem PSG og Mbappé, der altså nu har resulteret i vilde historier om, at Kylian Mbappé ønsker at forlade det stenrige foretagende og føler sig forrådt af klubben.

Angivelig fordi han blev lovet guld og grønne skove, da han skrev under på sin kontraktforlængelse.

Her ønskede Mbappé en klar forstærkning af holdet med blandt andet en angriber, der aldrig kom til klubben, og samtidig forlød det, at Kylian Mbappé blev lovet uanede mængder magt internt i PSG.

»Mbappé har talentet til at blive én af fodboldhistoriens største – se bare alt det, han har opnået i en alder af 23. Men jeg er bange for, at han ender med at ødelægge det for sig selv med alt sit drama uden for banen,« mener Lasse Vøge.

»Når det er sagt, så har klubben med sin fuldstændig håbløse håndtering bragt sig selv i denne her situation, hvor man har lovet alt for meget indflydelse til én spiller – der endda er meget ung.«

Stemningen er angivelig mere end kold mellem Kylian Mbappé (tv.) og Neymar. Flere medier har nemlig meldt, at førstnævnte ønskede Neymar ud af klubben. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Stemningen er angivelig mere end kold mellem Kylian Mbappé (tv.) og Neymar. Flere medier har nemlig meldt, at førstnævnte ønskede Neymar ud af klubben. Foto: FRANCK FIFE

Som om det ikke var nok, er skandalen eskaleret yderligere siden rygterne om Mbappés ønske om at forlade PSG.

Det franske medie Mediapart afslørede nemlig, at PSG har betalt et eksternt bureau for at tilsvine kritikere af klubben på sociale medier. Både medier og modstandere var en del af målgruppen, der skulle kritiseres.

Men angrebene var også rettet mod en del af klubbens egne ansatte – herunder Kylian Mbappé, hvilket nu skulle styrke hans ønsker om at skulle væk.

Klubben afviser alle anklager.