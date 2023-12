Paris Saint-Germain spillede 1-1 mod Newcastle i Champions Leagues gruppe F. Dortmund vandt 3-1 over AC Milan.

Paris Saint-Germain var i store problemer i Champions League, men pariserne reddede et enkelt point, da holdet spillede 1-1 hjemme mod Newcastle.

Stjerneangriberen Kylian Mbappé scorede målet til 1-1 for PSG på et straffespark otte minutter inde i opgørets tillægstid.

Med det uafgjorte resultat er det franske storhold placeret på andenpladsen i den tætte gruppe F.

PSG kan dermed stadig selv afgøre, om holdet skal avancere i sjette og sidste spillerunde i gruppespillet. Det havde ikke været tilfældet med et nederlag.

I den anden kamp i gruppen vandt Borussia Dortmund med 3-1 på udebane over AC Milan.

Den overraskende udesejr betyder, at Dortmund topper gruppen med ti point og er videre til ottendedelsfinalerne.

Newcastle kunne være gået forbi PSG med en sejr, men sådan skulle det ikke gå.

PSG har syv point på andenpladsen, mens Newcastle og Milan er placeret på tredje- og fjerdepladsen med fem point.

PSG skal en tur til Dortmund i sidste spillerunde, mens Newcastle tager imod Milan.

For Newcastle var tirsdagens kamp den helt store eksamen, og den var englænderne tæt på at bestå til UG med en heroisk fight fra første til sidste minut.

Efter 24 minutter scorede Newcastle-angriberen Alexander Isak kampens første mål, da han fulgte op på en ripost fra PSG-keeperen Gianluigi Donnarumma.

Den italienske keeper parerede bolden lige ud til en nem scoring for Isak. Og Donnarumma burde have gjort mere ved afslutningen fra Miguel Almirón.

Resten af kampen dominerede PSG, og hjemmeholdet kom også frem til et hav af chancer.

Den indskiftede PSG-angriber Bradley Barcola brændte flere store muligheder i anden halvleg, og det samme gjorde holdkammeraten Ousmane Dembélé.

De offensive indslag udeblev for det meste fra den franske landsholdsangriber Kylian Mbappé, som ikke var specielt skarp.

Men PSG fik et noget tilfældigt straffespark i tillægstiden for en uheldig Newcastle-arm på bolden i feltet.

Bolden ramte først Newcastles forsvarsspiller Valentino Livramento på maven, og den røg derefter hen og strejfede armen.

Mbappé udlignede knusende sikkert fra pletten otte minutter inde i tillægstiden. Kort tid efter blev der fløjtet af.

I den anden kamp i gruppen, som Dortmund vandt 3-1 over Milano, blev der dømt to straffespark i de første ni minutter. Et til hvert hold.

Efter seks minutter brændte Milan-angriberen Olivier Giroud fra pletten, da Dortmund-keeper Gregor Kobel reddede forsøget.

I den anden ende scorede Dortmunds Marco Reus sikkert til 1-0 efter ti minutter.

Milans kantspiller Samuel Chukwueze tog et par gode træk med bolden og udlignede til 1-1 efter 37 minutter.

Kort inde i anden halvleg udgik Milan-stopperen Malick Thiaw, og måske var det med til at gøre Milans forsvar usikkert.

Dortmunds Jamie Bynoe-Gittens og Karim Adeyemi scorede de to sidste mål for tyskerne.

Simon Kjær var ude med en skade for Milan.

/ritzau/