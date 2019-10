Er superstjernen Kylian Mbappé ved at miste jordforbindelsen?

Det frygter den franske verdensmester og eks-landsholdsstjerne Christophe Dugarry.

I hans øjne er Paris Saint-Germain-kometen, som har oplevet kolossal succes i sin korte karriere, ved at udvikle sig til 'den nye Neymar'.

Det sker efter, at Mbappé, som startede på bænken, men scorede hattrick efter sin indskiftning i PSG's nedslagtning af Club Brugge i Champions League, sagde følgende efter kampen:

»Jeg ville gerne have startet inde. Det er trænerens beslutning, og det skal man acceptere. Men jeg ville gerne have vist, at det er svært at vinde uden mig.«

Det er den kommentar, som er faldet Dugarry for brystet.

»Det var klodset sagt,« siger den tidligere angriber, som vandt VM med Frankrig i 1998, til radiostationen RMC.

»Jeg er måske lidt hård, men jeg vil ikke have mine drømme for Mbappé smadret. Jeg tror, at han er ved at udvikle sig til at være den nye Neymar. Det citat er udtryk for et egoistisk fokus.«

Den unge angriber er lige vendt tilbage fra en skade, hvorfor PSG-træner Thomas Tuchel først bragte Kylian Mbappé på banen i anden halvleg.

Alligevel formåede den 20-årige Mbappé at score et hattrick mod Club Brugge.

Dermed blev han den yngste hattrick-mager i Champions League.

Christophe Dugarry frygter, at succesen, som Mbappé har oplevet siden sit gennembrud i Monaco som 17-årig, er ved at stige ham til hovedet, og at han er ved at udvikle stjernenykker, som dem, man har set hos PSG's helt store verdensstjerne, Neymar.