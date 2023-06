»Løgn.«

Superstjernen Kylian Mbappé vil ikke finde sig i det, som det franske medie Le Parisien skriver om ham.

For det passer ikke, mener han, og det gør han nu klart i et opslag på Twitter.

Mediet skriver, at PSG-stjernen er på vej til Real Madrid denne sommer.

Den franske superstjerne ser sig nu nødsaget til at skyde rygtet ned.

»Løgn. Men jo større historien er, jo bedre lyder den,« skriver han på det sociale medie.

»Jeg har allerede sagt, at jeg fortsætter næste sæson i PSG, hvor jeg er meget glad,« fortsætter han.

Selvom Mbappé skriver, at han er glad i den franske storklub, er han alligevel ikke så glad for at være i hovedstadsklubben, at han vil forlænge sin kontrakt, der udløber i sommeren 2024.

MENSONGES

En même temps plus c est gros plus ça passe. J ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Det bekræftede han tidligere tirsdag.

Det gjorde han, efter det kom frem, at han havde orienteret klubben om sin beslutning i et brev.

Men på trods af, at Mbappé har tænkt sig at forlade PSG, ser det altså ud til, at han tager næste sæson med, inden han smutter.