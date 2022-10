Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var usædvanlige scener, der udspillede sig på Brøndby Stadion søndag aften.

For efter kampen blev en større gruppe af klubbens mest inkarnerede fans stående tilbage på den ene endetribune 'Sydsiden', hvor der blev rullet et banner ud og sunget sange i retningen af klubbens ledelse og især bestyrelsesformand Jan Bech Andersen.

'Jan Bech, profit er godt, men værdier og kultur er mere vigtig,' stod der på banneret, da Brøndby-fansene viste deres utilfredshed med klubbens nuværende situation. Du kan se episoden øverst i artiklen.

Både de spillemæssige udfordringer, men også de mange rygter om, at klubben fra vestegnen er ved at blive overtaget af en udenlandsk investor, har fyldt en del hos fansene den seneste tid.

Andreas Maxsø. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Andreas Maxsø. Foto: Mads Claus Rasmussen

En episode, der kommer samtidig med, at der på de sociale medier de seneste uger har været splid internt blandt klubbens fans. Særligt efter, at nogle af fansene nægtede at synge for klubbens nye profil Nicolai Vallys.

Og Brøndbys anfører, Andreas Maxsø, kunne da heller ikke undgå at bemærke fansenes utilfredshed efter søndagens kamp mod Lyngby.

Selve spliden er dog på ingen måde noget, som klubkaptajnen ønsker at tale ret meget om.

»Jeg synes ikke, det er noget, vi taler ret meget om i truppen. Det er lidt et ømt emne … så det vil jeg ikke komme ind på.«

Men påvirker det jer ikke?

»Nej, for jeg synes, de giver en suveræn opbakning, som de altid gør. Det er dét, vi lægger vægt på.«

Brøndby-kaptajnen ville dog gerne komme ind på, hvad der søndag gik galt, da klubben søndag løb ind i endnu en nedtur hjemme mod Lyngby.

»Vi spiller en rigtig fin første halvleg, og vi kommer med et fint udtryk efter deres første mål, men vi møder ikke op til anden halvleg.«

»Vi kæmper bare hårdt for sejrene og smider dumme point til sidst. Det er ikke godt nok, og vi skal kigge indad. Der skal sejre på bordet,« lød det fra Maxsø.

Det var søndag, at Brøndby spillede 3-3 hjemme mod Superligaens bundprop, Lyngby, i en hektisk kamp.

Du kan læse B.T.s dom over opgøret lige HER.