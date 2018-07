Den 59-årige Napoli-træner erstatter italienske Antonio Conte, der fredag blev fyret.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Maurizio Sarri har fået en treårig kontrakt i London-klubben.

»Jeg er meget glad for at komme til Chelsea og Premier League. Det er en spændende ny periode i mit liv.«

»Jeg håber, at vi kan levere noget underholdende fodbold til vores fans, og at vi kan kæmpe med om trofæer i slutningen af sæsonen. Det fortjener vores fans,« siger Sarri i en pressemeddelelse.

Sarri opnåede i sine tre år i Napoli to andenpladser og en tredjeplads i Serie A. I 2017 blev han kåret som Årets Træner i den italienske liga.

Conte førte klubben til Premier League-titlen i forrige sæson, mens klubben vandt FA Cuppen i sidste sæson.

I flere måneder har der været historier om, at den forgangne sæson ville blive Contes sidste i London-klubben.

Chelsea blev sidste sæson nummer fem i den bedste engelske række.

