Rygterne har svirret i flere dage, og nu er den god nok: Mauricio Pochettino bliver ny cheftræner i Paris Saint-Germain.

Det bekræfter den franske storklub på Twitter.

Dermed bliver det altså argentineren, som tager over efter tyske Thomas Tuchel, der blev fyret tidligere i denne uge.

Og for Mauricio Pochettino bliver det et gensyn med Paris Saint-Germain, som han spillede for i sin aktive karriere fra 2001-2003, hvor det i alt blev til 70 kampe for hovedsatdsklubben.

Welcome Mauricio Pochettino pic.twitter.com/sMXDA7p5Hh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2021

48-årige Mauricio Pochettino stod senest i spidsen for Tottenham, men han har været arbejdsløs, siden han blev fyret i London-klubben i november 2019.

Og han er - ikke så overraskende - glad for at få chancen i den ultraambitiøsek klub.

»Jeg vender tilbage til klubben med en masse ambitioner og ydmyghed, og jeg ser frem til at arbejde med nogle af de mest talentfulde spillere i verden,« siger Pochettino til klubbens hjemmeside

»Dette hold har et fantastisk potentiale, og jeg vil gøre alt for at få de bedst mulige resultater i alle turneringer,« fortsætter argentineren, som kan se frem til at komme under et stort pres i sit nye job.

Hans forgænger, Thomas Tuchel, blev udstyret med en fyreseddel, blot fire måneder efter at han havde ført klubben til Champions League-finalen, der blev tabt knebent til Bayern München.

I sine to et halvt år i den franske hovedstad vandt Tuchel to franske mesterskaber, en pokaltitel og den franske liga cup.

Men det hører med til historien, at holdet under tyskerens ledelse startede denne sæson mindre overbevisende.

Klubben indtager således en uvant tredjeplads i den franske liga - godt nok blot et enkelt point efter Lyon og Lille, som indtager de to øverste pladser i tabellen. Men pointhøsten har været skuffende, og spillet har heller ikke været imponerende.

Mauricio Pochettino får sin debut som PSG-træner på onsdag, hvor St. Etienne venter i Ligue 1.

Parterne har indgået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022. Derudover er der option på yderligere et år.