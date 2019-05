Han havde lige vundet i et mirakuløst comeback og sikret Tottenham en tur i Champions League-finalen. Han havde grædt af lykke midt på banen i Amsterdam efter 3-2-sejren.

Men da Mauricio Pochettino satte sig til rette på pressemødet efter Lucas Mouras hattrick og den samlede sejr, smed han en regulær bombe lige i ansigtet på de fremmødte journalister.

»At vinde Champions League? Det ville være fantastisk, ikke? Jeg kunne lukke fem års-kapitlet og tage hjem,« sagde Tottenham-manageren ifølge flere engelske medier.

Det fik naturligvis de tilstedeværende journalister til lige at ville høre, om de havde forstået den argentinske manager ret.

Party time!



Inside the Spurs' celebrations thanks to Moussa Sissoko's Instagram pic.twitter.com/oGQuTDMbKx — Football on BT Sport (@btsportfootball) 8. maj 2019

Mente han virkelig, at han kunne finde på at sige op efter fem år i Tottenham? Eller var det bare en joke?

»Det er ikke en joke, hvorfor?,« svarede Mauricio Pochettino og fortsatte.

»At vinde Champions League med Tottenham under disse omstændigheder i denne sæson - måske skal jeg overveje lidt at lave noget anderledes i fremtiden. Fordi at gentage det her mirakel… men jeg håber det selvfølgelig.«

Tottenham lignede efter tre af fire halvlege mod Ajax et hold, der ikke ville se skyggen af den Champions League-finale, som Liverpool på overraskende vis havde spillet sig i med en 4-0-sejr på Anfield over Barcelona dagen før.

What just happend? — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) 8. maj 2019

Christian Eriksen og co. havde tabt det første opgør 1-0 hjemme i London, og ved pausen i Amsterdam førte Ajax 2-0. Men så slog Lucas Moura til med et hattrick og det sidste mål i fem minutters overtid.

Det betyder, at Christian Eriksen er den første dansker i 12 år i en Champions League-finale. Det var han lykkelig over bagefter, men også helt bevidst om, at det var mere held end forstand.

1. juni står han der dog alligevel - heldig eller ej. I en Champions League-finale med Tottenham mod Liverpool på Wanda Metropolitano i Madrid.

Det kan blive en lykkelig slutning for Christian Eriksen på en blandet sæson for Tottenham - den måske sidste for danskeren.