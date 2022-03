»Den her aften rangerer højt. Og den modtagelse gav mig kuldegysninger. Ja...det er svært at beskrive...«

Han nåede da heller ikke at beskrive noget som helst.

For kort efter blev Christian Eriksen nemlig hevet væk fra interviewet med Kanal 5 af Kasper Schmeichel efter tirsdagens store comeback-aften i Parken.

Årsagen var dog på ingen måde dramatisk.

Kasper Schmeichel hiver Christian Eriksen væk fra et interview efter kampen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Schmeichel hiver Christian Eriksen væk fra et interview efter kampen. Foto: Liselotte Sabroe

Den danske stjerne skulle nemlig i stedet være med til at modtage hele Parkens hyldest sammen med holdkammeraterne.

Her manglede aftenens helt store hovedperson dog i første omgang. Noget, som Kasper Schmeichel lynhurtigt opdagede og derfor løb hen til sidelinjen for at hente sin landsmand.

»Gå nu væk! Senere,« var ordene fra en smilende Kasper Schmeichel.

Christian Eriksen vendte tirsdag aften for første gang tilbage til Parken efter sit kollaps sidste sommer under EM.

Og det blev en stort comeback set med rød-hvide briller, da Kasper Hjulmands mandskab vandt med 3-0 over Serbien foran en fyldt nationalarena.

Joakim Mæhle, Jesper Lindstrøm og Christian Eriksen stod for de danske scoringer.

Du kan se øjeblikket, hvor den danske landsholdsmålmand afbryder interviewet, øverst i artiklen.