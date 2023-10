Celtics dansk-engelske midtbaneprofil blev søndag officielt en del af det danske landshold for første gang, men han ankom allerede lørdag og var i Parken, da Danmark mødte Kasakhstan.

Da nyheden om hans tilstedeværelse først skulle meldes ud dagen efter kampen, måtte han smugles ind og ud af Parken. Han blev dog opdaget af sin familiemedlemmer.

»Det var lidt mærkeligt. Jeg kom bare i går, og da jeg gik væk fra Parken, vidste jeg ikke, om jeg skulle gemme mit ansigt, for jeg ville ikke have, at nogen skulle snakke om mig, så jeg tog bare en hat på og dækkede den til med en hætte, men jeg fik stadig beskeder fra kusiner og fætre, og de sagde, at de så mig,« svarer Matt O'Riley på B.T.s spørgsmål med et stort grin og tilføjer om lørdagen:

»Det var min første gang i Parken i går. Det var en fed følelse. Nu kan jeg så træne med i dag og komme i gang,« forklarer den 22-årige midtbanespiller, som er kommet på landsholdet, efter at Kasper Dolberg igen har forladt den for at være sammen med sine nyfødte tvillinger.

Matt O'Riley er stor profil for Celtic. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Matt O'Riley er stor profil for Celtic. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Matt O'Riley havde taget sig en miniferie i Spanien, da landstræneren Kasper Hjulmand og assistenten Morten Wieghorst pludselig ringede ham op.

»Det er cool, ikke? Det skete meget hurtigt, jeg fik opkald fra Morten og Kasper og sad egentlig bare på mit værelse på Mallorca, og otte timer efter var jeg her. Følelsen var meget god.«

»Jeg troede først, at Morten bare tjekkede op på mig, og så sagde han, at jeg havde chancen for at komme i aften, så jeg pakkede bare mine ting og sagde til receptionen på hotellet, at jeg bare skulle tjekke ud.«

Matt O'Riley, som har dansk mor, men er født i England, er en del af det danske U21-landshold og har længe været talt som et emne på A-landsholdet.

I denne sæson har han været flyvende med fem mål og to oplæg i de første otte kampe i Skotland, mens det også er blevet til en enkelt assist i Champions League.

»Jeg er stolt af min sæson og fokuserer egentlig bare på at blive bedre hver dag, men nu er jeg her, og det er jeg glad for,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, at jeg spiller godt, men vi har så mange gode spillere i store rækker, og jeg kommer fra den skotske liga, så jeg tror, at det hjælper, at jeg nu også spiller i Champions League. Vi har ikke vundet vores kampe, men jeg synes, jeg har gjort det okay. Hvis jeg ikke havde været med denne gang, havde jeg måske været lidt ked af det, men det er ikke noget, jeg har tænkt så meget på, fordi der er så mange gode spillere.«

Nu er han her dog. Og han behøver ikke længere gemme sig.