Mathias 'Zanka' Jørgensen og Jonas Lössl er ikke en del af Brentford-klubben næste sæson.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Brentford kan bekræfte, at fire førsteholdsspillere forlader os i slutningen af sæsonen. Klubben bruger ikke muligheden for at forlænge med midterforsvarerne Julian Jeanvier og Zanka,« skriver Brentford.

Det var i september 2021, at Mathias 'Zanka' Jørgensen skrev under på en kontrakt med den engelske klub. En kontrakt, der udløber denne sommer.

Premier League-klubben havde mulighed for at forlænge med et år, men i og med de ikke gør det, har den danske stjerne nu frit valg i forhold til at finde en ny klub.

»Zanka har været meget uheldig med skader, og vores plan er at hjælpe ham med at komme sig, og så vil vi evaluere situationen herfra,« siger fodbolddirektør Phil Giles om 'Zanka', der nåede at spille ti kampe for Brentford – heriblandt otte i Premier League.

Jonas Lössl er lejet i FC Midtjylland, og da han ikke får forlænget sin kontrakt, skal han nu i første omgang tilbage til Herning.

»Jonas har været topprofessionel på træningsbanen og har hjulpet os helt vildt, mens David kom sig helt,« siger fodbolddirektøren om målvogteren, der nåede tre kampe for den engelske klub.