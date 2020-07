Den danske landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen bliver ikke længere rådgivet af den profilerede agent Ivan Marko Benes.

Efter tre års samarbejde kan B.T. fortælle, at parterne er gået hver til sit.

»Jeg har været glad for de tre år, vi har haft sammen, og vi synes, at det er blevet til nogle transfers med masser af spilletid i Premier League og et godt skifte til Fenerbahce og senest Fortuna Düsseldorf, så jeg har været glad for vores samarbejde. Og så er der egentlig ikke mere at sige om det,« siger Ivan Marko Benes.

Bruddet sker i en sommer, hvor den tidligere FCK-stjerne godt kunne lave et nyt klubskifte og på den måde være mere sikker på spilletid forud for den corona-rykkede EM-slutrunde næste sommer.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har i den forgangne halvsæson spillet i Tyskland. Foto: UWE KRAFT

Hans ejerklub Fenerbahce hentede således danskeren til klubben sidste sommer, og det begyndte planlagt med masser af spilletid i efteråret.

Men fra december så den 30-årige midterforsvarer mere og mere til bænken, og for ikke at misse EM, som skulle have været afholdt denne sommer på dansk grund, rykkede ‘Zanka’ til Fortuna Düsseldorf i Bundesligaen.

Her blev det også til blandet spilletid, og da klubben er rykket ud af Bundesligaen, returnerer Mathias 'Zanka’ Jørgensen til Tyrkiet, hvor han har en god kontrakt økonomisk.

Danskeren stikker næsten to millioner euro netto i lommen om året for sit arbejde i Tyrkiet, hvor han har kontrakt i to år endnu.

Mathias "Zanka" Jørgensen ved fodboldlandsholdets træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

Nu skal 'Zanka’ så vurdere, om han vil gå efter en ny chance i Fenerbahce, der sluttede på en skuffende syvendeplads, og samtidig beholde sin klækkelige hyre, eller om et klubskifte er vejen frem.

Mathias ‘Zanka’ Jørgensen har denne sommer været et hot transferemne for mange fans i FC København, der for tre år siden sendte ham til Huddersfield, men manager Ståle Solbakken har tidligere slået fast over for B.T., at han ikke ser den mulighed som sandsynlig.

»Jeg tror ikke, det er en mulighed, for så må 'Zanka' virkelig ønske at komme hjem, og så skal han tage en kæmpe lønnedgang. Han skal også ud af en kontrakt, og så kan vi se på det,« sagde Ståle Solbakken, der nu kan se, at spilleren i hvert fald på agentfronten har skiftet kurs siden da.

B.T. har talt også med en ferierende Mathias 'Zanka' Jørgensen, som ikke har ønsket at udtale sig om sit valg af agent.