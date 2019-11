»Da jeg ser trøjen første gang, så tænker jeg selvfølgelig 'Hvad betyder det her?'«

Ordene kommer fra Mathias 'Zanka' Jørgensen. Spørgsmålet stillede han i omklædningsrummet.

I et interview med DR Sporten sætter den danske landsholdsspiller for første gang ord på den situation, han havnede i for få uger siden.

Inden en kamp mod Denizlispor varmede han og resten af Fenerbahce-holdet op i en t-shirt med teksten "Vatan Size Minnettar" ('Fædrelandet er jer taknemmelig, red.) samt et logo af en militærmand, der gør honnør.

Her ses Zanka i iført t-shirten med skriften: Fædrelandet/hjemlandet er med jer.

Noget, der kom i kølvandet på, at Tyrkiet er i gang med en række militære handlinger i det nordlige Syrien.

T-shirten fik stor opmærksomhed, og det medførte også kritik af Mathias 'Zanka' Jørgensen, der fortæller, at han kun havde 45-60 minutter til at tænke over situationen.

»Jeg vidste godt, at det her var et stort dilemma. Men det er svært at skulle nå at tage den helt korrekte beslutning på 45 minutter på vej ind til kamp. Der var så mange ting at tænke på, før jeg kunne beslutte mig for den rigtige måde at gøre det på,« siger den tidligere FCK-spiller til DR.

Udover at sagen fik stor opmærksomhed på de sociale medier, blev den også diskuteret på tv. Blandt kritikerne var Jacob 'Gaxe' Gregersen.

»Han har taget den trøje over hovedet selv. Så kan det være nok så stort et pres fra klubben, men... Jeg har ikke ondt af ham. Den trøje skal bare af, og han skal sige: 'Den skal jeg selvfølgelig ikke have på'. Og så kan det være, det koster en kamps karantæne, det kan også være, det koster hans kontrakt,« lød det blandt andet fra Jacob 'Gaxe' Gregersen i 'Superliga Uden Filter'.

I programmet deltog også Kenneth Emil Petersen, der forsvarede landsholdsspilleren og forklarede, at ingen af os 'har en jordisk chance for at vide, hvordan det har været at være ham'.

Mathias 'Zanka' Jørgensen fortæller, at selv i dag er han ikke kommet frem til, hvordan det kunne være gjort anderledes.

For det er ikke så nemt, når man står i situationen, forklarer 'Zanka', der har savnet nuancer i sagen. Samtidig forstår han også godt, at sagen er blevet taget op.

Mathias 'Zanka' Jørgensen (th.) er udtaget til de kommende landskampe mellem Gibraltar og Irland. Foto: Liselotte Sabroe

Derudover understreger han, at det ikke handlede om penge, da han i sommer skiftede England og Huddersfield ud med en hverdag i det tyrkiske.

»Jeg vidste godt, at der var kulturforskelle. Det er der alle steder. Men hvis man mener, at jeg skulle have forudset en storpolitisk situation, som foregår på verdensplan, så synes jeg måske, det er lidt meget at bede en professionel sportsudøver om,« siger landsholdsspilleren.

Han har i forbindelse med sagen blandt andet fået opbakning fra landstræneren, Åge Hareide. Nordmanden fortalte ved den seneste landsholdsudtagelse, at han ikke ønsker at blande sport og politik.

»Jeg har set billedet og talt med Zanka om det. Jeg tror, vi må forstå, at det ikke er lige så nemt som så. Han er en del af klub, som har bakket op om Tyrkiets øverste mand, og det kan være svært for ham ikke at stille op, fordi han er en del af et hold,« lød det fra Åge Hareide, der har Mathias 'Zanka' Jørgensen med i den trup, der samles i Herning mandag.