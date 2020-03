Flere og flere af Europas største fodboldligaer er blevet sat på standby på grund af den hurtige spredning af coronavirus.

Men i Tyskland bliver Bundesligaklubberne stadig sendt i aktion.

Godt nok skal klubberne spille for tomme tribuner i den kommende runde.

Ikke desto mindre er det en uholdbar situation.

Det mener landsholdsspilleren Mathias ’Zanka’ Jørgensen.

Han skal i kamp for sin klub Fortuna Düsseldorf fredag aften, når Paderborn kommer på besøg.

Men over for DR Sporten forklarer den danske forsvarsspiller, at kampen slet ikke burde spilles.

»Det er selvfølgelig en underlig situation at sidde og forberede sig til en fodboldkamp, når man samtidig får op til flere nyheder om dagen om nye drastiske tiltag i flere lande verden over,« siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen til DR Sporten.

»For slet ikke at snakke om det faktum, at Bundesligaen nu nærmest er den eneste liga i Europa, som ikke er aflyst. Det ville være yderst uansvarligt at lade weekendens kampe løbe af stablen, og det havde jeg ikke forventet i Tyskland,« fortsætter ’Zanka’.

Fredag kom det frem, at Premier League, Champions League, Europa League og Ligue 1 suspenderes.

Tidligere denne uge blev blandt andet Superligaen, Serie A og Ligue 1 også sat på standby.

Også sportsgrene som håndbols, tennis, svømning, basket og golf har suspenderet kampe i flere uger som følge af coronavirus.