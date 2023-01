Lyt til artiklen

Det har været et emne længe, og nu afslører Mathew Ryan det selv.

Tiden som andetvalg som keeper i FC København er ved at lakke mod enden.

Australieren ser sig om efter nye muligheder og fortæller under onsdagens træning, at der har været én konkret mulighed denne vinter.

»Der er forhandlinger i gang, men vi har ikke fundet en aftale endnu,« lyder svaret fra Mathew Ryan, som samtidig håber, at han inden længe kan sætte sin underskrift på en ny kontrakt.

Mathew Ryan er åben for et skifte til en ny klub, fortæller han.

»Jeg tror, ​​at enhver spiller, der står i mit scenarie, forsøger at se på deres muligheder. Jeg vil selvfølgelig gerne spille oftere, end tilfældet var det sidste stykke tid før VM. Jeg forsøger at bruge dette vindue til at finde en bedre løsning for mig selv.«

Men selv om Ryans agent flere gange har udtalt, at planen er, at VM-keeperen skal væk denne vinter, så er det ikke en plan, FCK-træner Jacob Neestrup kender til.

»Jeg har hørt, at Mat Ryans agent har været ude at sige tre-fire gange – både da sæsonen var i gang, da vi var på ferie og så nu her – at han åbenbart skal væk, og at det hele tiden har været planen. Det har ikke været den plan, jeg har haft, men det har åbenbart planen for Matys agent.«

»Jeg kan ikke – og Maty kan heller ikke – stå på mål for, hvad hans agent siger,« siger Neestrup.

30-årige Mathew Ryans kontrakt med FCK løber frem til sommeren 2024.