Storklubben Rangers FC har ikke nået samme niveau som inden tvangsnedrykningen i 2012. Torsdag møder manager Steven Gerrards mandskab FC Midtjylland i Herning.

Brian Laudrup, Paul Gascoigne og Ally McCoist.

Det er bare nogle af de tidligere Rangers FC-stjerner, der understreger, at FC Midtjylland torsdag aften får besøg af en fodboldhistorisk sværvægter i tredje runde af kvalifikationen til Europa League.

Da der blev trukket lod til runden, var FC Midtjylland ellers seedet, mens Rangers var useedet.

Men hvad er så forklaringen på, at holdet, der har vundet 54 skotske mesterskaber og er trænet af Liverpool-legenden Steven Gerrard, inden sæsonen var rangeret som den 206.-bedste klub på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) klubrangliste, under klubber som Lyngby, Sønderjyske og Randers?

Svaret bunder i et økonomisk morads, som i 2012 kostede tvangsnedrykning til den fjerdebedste række. Tre oprykninger på fire år fik protestantklubben tilbage i den bedste række, men niveaumæssigt er den evige ærkerival, katolikklubben Celtic, stadig et skridt foran.

Men man må ikke undervurdere Rangers, for det er stadig en klub, der emmer af storhed. Det vidner et gennemsnit på 49.564 tilskuere til hjemmekampene på Ibrox i sidste sæson også om.

Rangers-manager Steven Gerrard førte i sidste sæson Rangers frem til Europa Leagues gruppespil. Han forventer en svær kamp.

- FC Midtjylland bliver en hård udfordring for os. De spiller på hjemmebane og vil aggressivt jagte et resultat, som vil passe dem.

- De ved, at de får det svært på Ibrox, og begge kampe skal nok blive interessante, siger Gerrard til Rangers' YouTube-kanal.

Her bebuder han også, at midlet til sejr kan blive en FC Midtjylland-specialitet i form af dødbolde. Rangers vandt 2-1 ude over Kilmarnock i weekendens ligapremiere efter at have scoret to mål på hjørnespark.

- Hvis vi ikke kan vinde kampe i åbent spil, fordi banerne er dårlige eller modstanderne står lavt, så skal vi kunne gøre det på dødbolde, siger Gerrard.

FCM's kamp mod Rangers går i gang torsdag klokken 20.

/ritzau/