Super League-projektet kæmper stadig med efterveerne af den gigantiske fiasko, europæisk topfodbold har været vidne til den seneste uge.

For på trods af, at det stærkt kritiserede projekt, der skulle have samlet de største klubber i Europa i en udbryderliga, er lagt i graven, får bagmændende ikke lov at være i fred lige foreløbig.

Fodboldfans glemmer nemlig ikke.

Og derfor er der da også mødt over tusind Manchester United-fans op ude foran klubbens hjemmebane, Old Trafford, lørdag efternmiddag.

Foto: CARL RECINE

Det sker på grund af en ekstrem utilfredshed med klubbens ledelse og deres indblanding i Super League-idéen, skriver Manchester Evening News.

'De Røde Djævles' trofaste fans er nemlig så rasende på klubbens ejer, Avram Glazer, samt direktør og næstformand i bestyrelsen, Ed Woodward.

Fansene kræver derfor de to United-bossers afgang. Eller i hvert fald førstenævntes.

For Ed Woodward meddelte tidligere på ugen, at han trækker sig fra sine poster i klubben ved årets udgang som følge af den tåkrummende fiasko, Super League-projektet endte med at blive.

Det engelske lokalmedie beskriver i den fobindelse, hvordan størstedelen af de mange fans lørdag har benyttet sig af slagsange og bannere med teksten 'GlazerOut' for at lægge pres på klubbens ejerskab.

Ifølge Manchester Evening News er der desuden politi til stede ved Old Trafford for at få ro på de massive protester.

Super League blev onsdag lagt i graven af de 12 stiftende storklubber, da reaktionerne fra alverdens fans ikke længere kunne ignoreres.