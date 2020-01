Den italienske storklub Inter har længe lignet Christian Eriksens nye klub.

Således har engelske og italienske medier i flere dage skrevet, at Eriksen-lejren og Inter enige om et kontraktudspil, og at det derfor er et spørgsmål om tid, før skiftet er officielt.

Lørdag svarede Inters præsident Giuseppe Marotta så på spørgsmål om transfers, og her blev han blandt andet spurgt ind til den danske Tottenham-profil.

»Eriksen er en Tottenham-spiller, men hans kontrakt udløber i juni, så det er fuldstændig legitimt at mødes med hans agent i den her periode,« sagde Marotta ifølge Sky Sports Italia.

Han henviser til spekulationerne, der i denne uge kom frem om, at Eriksens agent, Martin Schoots, skulle have været til et møde med Marotta. Noget han altså kunne bekræfte.

Men selvom det kunne tyde på, at et skifte derfor er så godt som på plads, så vil præsidenten tydeligvis ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.

Faktisk fortalte han, at der er stor konkurrence om den klejne fynbo.

»Det ligger langt væk at kunne sige, at han kommer i januar eller juni, fordi der er en hel del konkurrence om ham, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske endnu,« udtalte Inter-bossen.

Skifter Christian Eriksen til Inter i dette transfervindue?

I interviewet bekræftede han også, at Inter, der allerede har hentet Ashley Young i Manchester United, ligeledes arbejder på at få angriberen Oliver Giroud til klubben i det igangværende transfervindue.

Senest kunne italienske Corriere dello Sport fortælle, at storklubben håber på at kunne præsentere Christian Eriksen som ny spiller i forbindelse med den kommende hjemmekamp på næste søndag mod Cagliari.

Alt imens har Sky Sports Italia for nyligt beskrevet, at tirsdag meget vel kan gå hen og blive 'Eriksen-dag'.

Næste opgave for Tottenham er onsdag, hvor de møder Norwich. Så er spørgsmålet, om Christian Eriksen til den tid stadig er at finde i London-klubben.