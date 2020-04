En tv-transmitteret træningskamp på Dplay har skabt vrede i Sverige.

Fredag havde den svenske fodboldklub Hammarby IF nemlig arrangeret en intern træningskamp mellem klubbens spillere. Og her var Zlatan Ibrahimovic også at finde på banen, fordi han i øjeblikket træner med i klubben, som han i øvrigt ejer en del af.

Beslutningen om at afvikle kampen møder nu massiv kritik fra flere fronter, da det i Sverige - ligesom i de fleste andre lande - ikke er tilladt at afvikle kampe på grund af frygten for coronavirus.

Det skriver det svenske medie Aftonladet.

Zlatan Ibrahimovic træner i øjeblikket med i svenske Hammarby IF. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Zlatan Ibrahimovic træner i øjeblikket med i svenske Hammarby IF. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Reglerne er klare. Der må ikke afvikles nogen seniorkampe. Hvad man så definerer som kamp eller som træning, det er et spørgsmål, det svenske fodboldforbund og Rigsidrætsforbundet må svare på. Men reglerne er meget tydelige,« sagde Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell på et pressemøde fredag.

Én af de ting, der især har skabt debat på den anden side af Øresund, er klubbens beslutning om at lade svensk Dplay vise træningskampen direkte med fokus på den svenske superstjerne i aktion på Tele2 Arena.

Det fik det svenske fodboldforbund til at fordømme kampen på forbundets hjemmeside kort efter kampen.

»Kreative løsninger for fortsat at kunne spille træningskampe er noget, som vi ikke vil se igen i fremtiden,« står der i den officielle udmelding, mens forbundets generalsekretær, Håkan Sjöstrand, uddyber over for det svenske medie, at det i bund og grund handler om at tage et voksent ansvar:

»Vi er mange, som længes efter fodbold, men vi står faktisk midt i en pandemi lige nu. Og så er der ikke plads til at komme med kreative fortolkninger eller forsøge at finde smuthuller i reglerne. Det går jeg ud fra, at alle forstår.«

Hos Hammarby holder man dog fast i, at klubben ikke har brudt nogle regler, da der ikke var tale om en reel træningskamp.

»Vi ser dette som træning. Det ligner også blot en træning, selvom det måske bliver lidt ekstra intenst, når Zlatan deltager,« siger Jesper Jansson, der er sportschef i Hammarby.

I Milano i Italien er der lukket ned for AC Milans træning på grund af coronavirussen. Derfor er 38-årige Ibrahimovic rejst til Hammarby for at holde formen ved lige, og det gjorde han blandt andet ved at score til 1-0 i den omdiskuterede træningskamp, der endte 2-0 til det Hammarby-hold, han var på.