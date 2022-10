Lyt til artiklen

Lørdag aften blev minumim 174 personer dræbt i forbindelse med en fodboldkamp i Indonesien.

Det skete efter en baneinvasion, da hjemmeholdet Arema FC havde tabt til ærkerivalerne Persebaya Surabaya.

De mange fans blev mødt af en hær af politifolk, som affyrede tåregas mod menneskemængden, og herefter udbrød der for alvor panik, som resulterede i de mange dødsfald.

De tragiske scener har fået fodboldverdenen til at reagere.

I Spanien melder La Liga, at der i forbindelse med søndagens kampe vil blive afholdt et minuts stilhed til minde om ofrene, og mange af de største klubber og fodboldforbund følger trop med kondolencer.

FC Barcelona er bedrøvet over de tragiske scener i Kanjuruhan Stadium i Indonesien og fordømmer alle former for vold på og uden for banen. Vores dybtfølte kondolencer går til ofrenes familier og venner.

Vi er meget kede af at høre om episoderne i Malang på Kanjuruhan Stadium i Indonesien i dag. Sammen med alle, der holder af fodbold, vil vores tanker være med alle, der er berørt af denne tragedie. (Arsenal)

Vi er utroligt kede af at høre om den tragiske begivenhed på Kanjuruhan Stadium i Indonesien. Vores tanker er med alle, der er berørt af det. (Manchester City)

Vores tanker i Premier League er med alle, der er berørt af de tragiske scener på Kanjaruhan Stadium i aftes. (Premier League)

Sådan fortsætter det med kondolencer fra fodboldens top.

Den lokale politichef Nico Afinta har over for pressen beklaget, hvad der er sket.

»Vi beklager og begræder denne tragedie,« siger Afinta på et pressemøde ifølge dpa og tilføjer:

»Det udviklede sig anarkistisk. Tilhængerne begyndte at angribe betjente og ødelagde biler.«

Billeder fra stadion viser, hvordan menneskemængden vender om, da ordensmagten løber ind på banen og slår på de flygtende fans, hvorefter der bliver affyret store mængder af tåregas i fansenes retning.