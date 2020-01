Det har været en grim dag for tilhængere af den spanske liga, La Liga, der lørdag blev rystet af flere belastende hændelser.

Først oplevede Athletic Bilbaos mørke angriber Inaki Williams racistiske tilråb fra Espanyols fans, og senere trak massesalgsmål mellem fangrupperinger fra Valencia og FC Barcelona overskrifter i de spanske medier, hvor personer fra de to grupperinger skabte uro i Valencias gader ved at kaste stole og pyroteknik efter hinanden forud for de to holds indbyrdes kamp.

Det skriver bbc.com.

Præsidenten for den spanske liga, Javier Tebas, kalder episoderne for ‘et skridt tilbage’ for ligaen.

Hoy hemos dado un paso atrás en el trabajo comenzado hace años, los incidentes violentos de Barcelona y Valencia, los insultos racistas a @Williaaams45 hacen muchísimo daño a todo el fútbol español, @laliga asume su responsabilidad, buscaremos con los clubes donde esta el error. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) January 25, 2020

‘I dag har vi taget et skridt tilbage i forhold til det arbejde, vi påbegyndte for år tilbage. De voldelige scener mellem tilhængere af Barcelona og Valencia og de racistiske tilråb mod Inaki Williams gør stor skade på spansk fodbold,’ lyder det fra Javier Tebas i et tweet.

Episoden i mellem Barcelona og Valencias fans fandt sted før kampen, der endte 2-0 til hjemmeholdet, Valencia. The Sun fortæller, at der blev kastet med tallerkener, stole, pyroteknik og at borgerne i området måtte flygte for deres café-ophold, indtil politiet fik styr på slagsmålet.

Hvad angår episoden med Inaki Williams, har spilleren selv været ude og sætte ord på sin oplevelse af de racistiske tilråb.

Det har han gjort på sin Twitter-profil:

'Det er en meget trist dag, hvor vi fortsætter med at opleve rascisme i fodbold.' skriver Inaki Williams og slår fast:

'Vi bliver nødt til at sætte en stopper for det, og det gælder ALLE. Tak for jeres støtte.'

Javier Tebas fortæller, at der bliver taget hånd om situationen og at klubberne bliver taget med på råd for at gøre op med både voldelige handlinger og racistiske tilråb.

»La Liga påtager sig ansvaret og sammen med klubberne vil vi nu forsøge at finde ud af, hvad der er gået galt.«