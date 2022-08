Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det gik da helt over gevind.

Pokalkampen tirsdag aften mellem Kolding og Esbjerg blev forløber til et masseslagsmål mellem 40-50 personer, fortæller JV.dk.

Sydøstjyllands Politi oplyser til mediet, at der efter kampen ved 21-tiden skete et sammenstød uden for stadion, hvor ordensmagten måtte bruge både peberspray og stave for at skille de forskellige fan-grupper ad.

En betjent fik sågar vredet armen så hårdt om, at vedkommende er sygemeldt i dag. Bagmanden prøver man nu at finde via videoovervågning.

Det kom bag på politiet, at der kunne opstå problemer ved dette opgør, men ikke desto mindre fik de rykket hurtigt ud for at afmontere situationen.

Pokalkampen mellem de to 2. divisionsklubber endte med 2-0 til hjemmeholdet fra Kolding. Første mål faldt efter 85 minutter, hvorefter Esbjerg pressede på for en udligning, men i stedet blev ramt af endnu en scoring i eget net.

Sæsonen i den tredjebedste række begynder denne weekend.