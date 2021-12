Fodbold spilles ikke kun med fødderne. Det spilles også med hovedet - og det er bestemt ikke ufarligt.

De fleste, der har spillet fodbold selv på Serie 6-niveau, har prøvet at få en albue i hovedet eller smække tindingen sammen med en modstandertinding i en hidsig luftduel.

Og i topfodbold er der i dag så meget på spil, at ingen trækker hovedet til sig i en kamp om bolden.

En ny rapport afslører, hvor udsatte professionelle fodboldspilleres hoveder egentlig er.

Foto: NAOMI BAKER Vis mere Foto: NAOMI BAKER

Rapporten, der er udarbejdet af beskyttelsespandebåndet Sportec Headstrong Headguard, har kigget på de første 40 kampe under sommerens EM-slutrunde.

I disse kampe var der i alt 94 hoved-mod-hoved-sammenstød / slag til hovedet. Det vil sige lige godt to og en halv hovedskade per kamp. 73 gange blev spillet stoppet, fordi en spiller skulle behandles for en hovedskade. I 43 tilfælde blev spilleren behandlet inde på banen.

Og det danske firma Sportec håber, at deres pandebånd kan blive løsningen på de mange hovedskader.

Firmaet har tidligere reklameret for, at de stødabsorberende bånd kan 'reducere antallet af hjernerystelser' i fodbold.

Den formulering modtog en del kritik fra flere parter - bl.a. DBU - der ikke mente, at der var dokumentation for den påstand. Og Sportec måtte efterfølgende trække formuleringen tilbage.

Men Steen Hamburger, der har stiftet Sportect, giver ikke op på idéen om, at et pandebånd bør være en fast del af fodboldspilleres kampuniform.

»Et feltstudium fra University of Wisconsin, og laboratorietests på Virginia Tech University indikerer, at hovedbeskyttelse kan mindske risikoen for alvorlige hovedskader. Men de er ikke store nok til endeligt at påvise effekten, og der er brug for mere forskning. Vi har haft en god dialog med DBU omkring at lave en dansk undersøgelse, men det kræver ressourcer og penge.

»Vi synes jo, at det ville være stærkt, hvis Danmark kan gå forrest på dette område, især i en tid, hvor vi har et landshold, der kan spille op med alle’,« siger Steen Hamburger, der startede firmaet, fordi han så sin egen søn spille ungdomselitebold og blev bekymret over de mange hårde sammenstød.

Den tidligere Superligaspiller Rasmus Minor spillede med stødabsorberende pandebånd efter at have fået indopereret en metalplade i sit hoved som følge af en hovedskade. Ham kan du læse mere om her.