Han fremgår stadig på Manchester Uniteds hjemmeside over spillere i den stjernespækkede trup.

Men Mason Greenwood fremgår bestemt ikke på listen over de mest populære fodboldspillere, efter han i januar blev anholdt – mistænkt for at have udøvet vold og seksuelt overgreb mod sin kæreste, Harriet Robson.

Allerede i februar blev det 21-årige United-talent løsladt mod kaution, men nu er han blevet anholdt igen efter mistanke om at have brudt sine kautionsbetingelser, skriver The Sun.

Bruddet på betingelserne skulle handle om, at Greenwood har kontaktet Harriet Robson, på trods af at han har forbud mod dette.

Harriet Robson lagde blandt andet dette billede op på sin Instagram-profil. Det er nu slettet igen.

Derfor fik han lørdag morgen besøg af politiet, der trådte ind i hans palæ i Bowdon i Greater Manchester, som ifølge mediet koster til 128.000 kroner om måneden at leje, og her blev Greenwood altså anholdt endnu en gang.

Den tidligere engelske landsholdsspiller er blevet suspenderet af Manchester United, men modtager fortsat sin løn på 75.000 pund om ugen, svarende til 641.000 kroner.

Efter sagen brød frem i dagens lys er han både blevet droppet af sine sponsorer, diverse fodboldspil og holdkammerater, som er stoppet med at følge ham på diverse medier.

Heller ikke i Uniteds fanshop er det muligt at købe trøjer med nummer 11 på ryggen.

Greenwood kom til De Røde Djævle som 6-årig og blev den yngste spiller i klubben nogensinde til at spille i Champions League, da han gik på banen i 2019 i en alder af 17 år.