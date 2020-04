Den tidligere engelske landsholdsstjerne Ashley Cole har været udsat for et voldsomt indbrud i sit hjem.

Det skriver flere engelske medier.

Røveriet skete 21. januar, hvor flere maskerede indbrudstyve trængte ind i Coles palæ i Fetcham, der ligger lige udenfor London.

Det lykkedes tyvene at slippe væk med dyre smykker fra ejendommen, hvor Ashley Cole bor sammen med sin kone og parrets to børn.

En talsmand for det lokale politi bekræfter overfor The Sun, at der har været et indbrud i området

»Vores efterforskning er fortsat i gang efter et voldsomt indbrud i Fetcham 21. januar.«

»Indbrudstyve brød ind i ejendommen gennem bagdørene omkring kl. 21.45.«

»De mistænkte gennemsøgte ejendommen, før de slap væk med nogle smykker. De blev beskrevet som iført camouflagetøj, handsker og balaklavaer,« siger talspersonen.

Ashley Cole hjalp med lodtrækningen til Europa League i august 2019. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Ashley Cole hjalp med lodtrækningen til Europa League i august 2019. Foto: ERIC GAILLARD

Ifølge anonyme kilder var det et voldsomt og professionelt indbrud, og Ashley Cole skulle være ’ekstremt rystet’ over episoden.

Ashley Cole spillede i sin aktive karriere for blandt andet Arsenal og Chelsea, og han nåede at spille 107 landskampe for England.

Han indstillede sin aktive karriere efter sidste sæson.

I dag arbejder 39-årige Ashley Cole som ungdomstræner i Chelsea, ligesom han med jævne mellemrum er fodboldekspert på engelsk tv.