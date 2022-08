Lyt til artiklen

Det gik voldsomt for sig onsdag aften i den belgiske hovedstad Bruxelles.

Anderlecht stod torsdag overfor schweiziske Young Boys i Conference League-kvalifikationen, og aftenen inden opgøret udbrød der kæmpe kaos på restauranten Le Falstaff.

Det skriver flere lokalemedier - heriblandt Bruzz.

Her så vidner til, mens kaosset brød løs. 30 maskerede hooligans kastede med borde og stole ind igennem restauranten og efterlod forbipasserende i chok over voldsomheden.

Det var overstået på blot få minutter, inden politiet blev tilkaldt. Tilbage var der massive ødelæggelse på Le Falstaff, der er et berømt brasserie i byen og hører til i en fredet bygning.

Politiet anholdt i forbindelse med optøjerne 23 schweiziske statsborgere, mens man også identificerede flere Anderlecht-fans, der nu kan se frem til at blive prikket på skulderen af lovens lange arm.

Myndighederne mener, at optøjerne var en hævnaktion fra det første opgør mellem de to klubber, der fandt sted i Schweiz ugen inden. Her blev Anderlecht-tilhængere angrebet af ultras fra Young Boys, mens de sad på en bar i Bern.

De belgiske myndighederne vil nu sørge for, at de 23 anholdte ikke kan rejse ind i Belgien fremadrettet i forbindelse med fodboldkampe.

Anderlecht endte med at vinde det samlede opgør over Young Boys og skal nu spille Conference League.