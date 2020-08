Lautaro Martínez var på pletten to gange i Inters 5-0-sejr over Inter, og det lunede hos argentineren.

Den argentinske angriber Lautaro Martínez var sammen med angriberkollegaen Romelu Lukaku i topform, da Inter mandag aften i sikker stil ekspederede Shakhtar ud af Europa League og kvalificerede sig til finalen.

Martínez scorede to mål og lavede en assist i den flotte 5-0-sejr.

Den 22-årige angriber glæder sig over en flot indsats, efter at han i lang tid har haft svært ved at finde sin gode form fra efteråret.

- Jeg er rigtig glad for mine mål, fordi jeg har haft en svær periode i forhold til målscoring. Mest af alt er jeg dog glad for holdet. Vi vokser dag for dag og har en perfekt blanding af unge og gamle spillere.

- Det var en fantastisk aften - noget, vi har drømt om. Vi beviste, at Inter er klar til store ting. Vi er klar til finalen, siger han ifølge Uefa.

Romelu Lukaku scorede ligeledes to mål og lavede en assist.

Hans første scoring betød, at han nu har scoret i ti kampe i træk i Europa League. Det er rekordmange kampe i træk.

Han ser nu frem mod en finale mod de tredobbelte Europa League-mestre fra Sevilla, som han også mener har overhånden.

- De er favoritter. De har masser af erfaring i den her turnering, og de har været i den her situation mange gange. Det er første gang, vi er her, men vi vil gøre alt for at være klar, siger Lukaku ifølge Uefa.

Danske Christian Eriksen spillede ikke nogen stor rolle i mandagens semifinale. Han blev skiftet ind efter 80 minutters spil, da kampen reelt var afgjort, og han nåede ikke at sætte noget større aftryk.

Europa League-finalen spilles fredag klokken 21.

/ritzau/