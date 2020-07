21-årige Martin Ødegaard nægter at sidde på sidelinjen, selv om han har et springerknæ. Og det imponerede i mandags en kommentator i Spanien.

Her blev Real Sociedad-spilleren skiftet ud efter 65 minutter mod Villarreal, hvorefter han fik en ispose på knæet. Hans ansigt viste med tydelighed, at han havde ondt.

»Billedet af Ødegaard med en ispose på knæet, hvor han udtrykker klar smerte, er et portræt af hans engagement på holdet,« siger Angel Lopez fra Mundo Deportivo og fortsætter.

»Han har et springerknæ. Det giver ham smerte og begrænser hans spil. Men han vil afslutte opgaven med at få holdet i Europa. Han ved, han er færdig for holdet.«

21-årige Martin Ødegaard. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere 21-årige Martin Ødegaard. Foto: ANDER GILLENEA

Real Sociedad slog Villarreal med 2-1 i mandags, og de er placeret som nummer syv i La Liga. De skal fange Getafe på sjettepladsen, hvis de vil spille europæisk i den kommende sæson.

Real Sociedad-manageren, Imanol Alguacil, er ligeledes imponeret over den 21-årige nordmand.

»Det er sandt, at han lider af en knæskade. Men selv med smerter ønsker han at bidrage. Det siger meget om ham.«

Martin Ødegaard er ejet af Real Madrid, der skrev kontrakt med ham, da han bare var 15 år. Real Sociedad er den tredje klub, som han er udlejet til.

Martin ödegaard pic.twitter.com/6iwjyshFMe — SexyMarcoReus (@sexy_reus) July 14, 2020

Martin Ødegaard har scoret fire mål for sin klub i indeværende La Liga-sæson, hvor der resterer to spillerunder.

Kontrakten udløb egentlig 30. juni, men nordmanden har fået den forlænget med en måned, så han kan færdiggøre sæsonen.