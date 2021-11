Det hele startede i 1920, da Martin Jørgensens oldefar startede 'de graa busser' i Rønde.

Nu har han solgt Rejseriet, som han omdøbte virksomheden til i foråret, og det er dermed slut med at arrangere pensionistrejser for familien Jørgensen.

Det fortæller Martin Jørgensen til B.T. Aarhus.

»Jeg solgte Rejseriet 1. oktober. Der var ikke timer nok i døgnet til, at jeg kunne køre Rejseriet og MyWayTravel på samme tid.«

Det er selskabet Ruby Rejser, der overtager Rejseriet.

MyWayTravel arrangerer fodboldrejser, og den virksomhed kører Martin Jørgensen nu videre.

»På den måde bliver traditionen ført videre. Da jeg stod med valget om at lave fodboldrejser eller pensionistrejser, var det ikke et svært valg. Jeg er tilfreds med salget, og det håber jeg alle parter er. Mine ansatte ryger med over, nu er det bare en anden, der skal slå dem i hovedet,« siger han og griner.

Han fortalte først sin far om salget, efter handlen var går igennem, og han tog det pænt, fortæller Martin Jørgensen.

»Han tog beskeden fint nok, da jeg først havde fortalt ham, hvordan tingene hang sammen. Han er glad for, at jeg fortsat laver rejser, og jeg laver rejser, der omhandler de ting, jeg synes om.«

Han slår i øvrigt fast, at han stadig ejer navnet 'de graa busser', men at det ikke bliver brugt.

