Den danske landsholdsangriber var på pletten med et minut tilbage af den ordinære spilletid mod Valencia.

Danske Martin Braithwaite har fået godt gang i målscoringen i spanske Leganes.

Søndag var den danske landsholdsangriber igen på pletten, da han med scoringen til 1-1 et minut før tid sikrede holdet et point hjemme mod Valencia.

Med pointet har Leganes nu 30 point på 12.-pladsen. Der er syv point ned til nedrykningsstregen.

Daniel Wass var bænket hos Valencia, som tabte et vigtigt skridt i jagten på europæiske pladser.

Valencia er fire point efter top-6, som sikrer kvalifikation til europæiske turneringer.

Det lå ellers til en Valencia-sejr indtil slutminutterne. 27-årige Braithwaite var helt fri foran mål, da han modtog bolden fra højre.

I to forsøg fik den tidligere Esbjerg-angriber bugseret bolden over stregen til stor glæde for hjemmeholdets fans.

Braithwaite har scoret tre gange i ligaen og en gang i Copa del Rey, siden han i januar tog fra Middlesbrough til den iberiske halvø.

